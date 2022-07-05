Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская

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Умерла бывшая балерина Государственного академического Большого театра России, заслуженный деятель искусств Алла Богуславская, сообщает ТАСС со ссылкой на театр.

Она скончалась в возрасте 89 лет.

Богуславская работала в Большом театре с 1951 по 1974 год. Затем она преподавала в Московском хореографическом училище, ГИТИСе и Академии танца при Новом гуманитарном университете. Богуславская известна как создатель первой программы по джаз-танцу для учебных заведений.

Ее учениками были Гедиминас Таранда, Галина Степаненко и Геннадий Янин.