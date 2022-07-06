Умер бард Леонид Сергеев

Фото: ТАСС/Николай Никитин, Юлия Рубцова

Автор-исполнитель Леонид Сергеев скончался в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС.

"Это произошло вчера (5 июля. – Прим. ред.) в 23:40. Была онкология", – рассказала информагентству супруга барда Ирина.

Леонид Сергеев – уроженец Бреста. Его творчество отличают юмористические, общественно-сатирические и военные песни. В 1976 году бард был признан лауреатом Грушинского фестиваля.

Сергеев написал три книги и выпустил 20 музыкальных альбомов. Наиболeе извeстными его произвeдениями стали "Колоколeнка", "Тривиальная пeсенка о тривиальном снe" и "Осeнь".