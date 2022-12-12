Скончался актер сериала "Каменская" Сергей Зыгмантович

Фото: кадр из сериала "Я сыщик"; режиссеры – Алла Максимова, Наталья Марфина, Наталия Токарева; производство – Рекун-ТВ

Российский и белорусский актер театра и кино, режиссер Сергей Зыгмантович, получивший известность благодаря сериалу "Каменская", умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщает "Российская газета".

Артист родился 15 октября 1974 года. Известно, что в 1999 году Зыгмантович окончил Белорусский университет культуры и искусств. После этого осуществлял свою деятельность в компании Green-studio, а также в Новом драматическом театре Минска.

Он также пробовал себя в роли продюсера. Один из самых его популярных проектов – "Мухтар. Новый след".

В качестве актера Зыгмантович дебютировал в конце 90-х. Его можно узнать по ролям в проектах "Ускоренная помощь", "Бабий Яр", "Между жизнью и смертью", "В июне 41-го", "Вокзал", "Курсанты", "Последний бой майора Пугачева" и "Я сыщик".

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