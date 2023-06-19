01:03Спорт
Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги Наций
Фото: AP /Martin Meissner
Сборная Испании по футболу стала победителем Лиги Наций сезона–2022/2023. Об этом сообщает РИА Новости.
Основное и дополнительное время матча, прошедшего в Нидерландах на стадионе "Фейеноорд" завершилось со счетом 0:0.
Испанцы выступали против Хорватии и одержали верх в серии послематчевых пенальти со счетом 5–4.
Сборная Испании впервые стала победителем данного турнира. Розыгрыш Лиги Наций стал третьим в истории, до этого в турнире одерживали верх сборные Португалии и Франции.
Ранее сообщалось, что ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу. Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в суперфинале Кубка России, матч прошел на столичном стадионе "Лужники".
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