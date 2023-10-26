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Российский футбольный союз будет работать над организацией турнира среди стран БРИКС. Об этом сообщил глава РФС Александр Дюков.

"Рассматривается ли вариант проведения футбольного турнира среди стран БРИКС? Да, мы будем работать над этим", – приводит ТАСС его слова.

Он также рассказал, что в РФС уже начали продумывать календарный план игр на следующий год.

При этом Дюков призвал не торопить события. Глава Союза объяснил, что сначала необходимо будет подписать контракты, и только потом о турнире объявят официально.

Ранее сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр стран БРИКС в Дурбане (ЮАР).

Всего российские спортсмены завоевали 59 медалей, из которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. На втором месте в общекомандном зачете оказалась сборная Китая, завоевавшая 55 медалей. Третье место досталось команде ЮАР – 51 медаль.

Соревнования Игр БРИКС прошли с 18 по 21 октября. В них участвовали порядка 450 спортсменов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.



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