Матч сборной РФ по футболу с Кубой внесут в Книгу рекордов страны

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Товарищеский матч сборной России по футболу с Кубой внесут в Книгу рекордов России. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Уточняется, что российская команда побила рекорд по числу футболистов, забивших в одном матче. Все восемь голов сборной России были забиты разными игроками.

Планируется, что церемония внесения матча в Книгу рекордов России пройдет в начале декабря. Участие в ней могут принять главный тренер сборной страны Валерий Карпин и руководство Российского футбольного союза (РФС).

Российская сборная по футболу обыграла команду Кубы со счетом 8:0 в товарищеском матче 20 ноября. Гол забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов. Также очки команде принесли Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

До этого сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче с результатом 1:0. На 40-й минуте Федор Чалов забил мяч в ворота противника.

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в матче в Москве