Сборная РФ по футболу обыграла команду Кубы со счетом 8:0

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Российская сборная по футболу обыграла команду Кубы со счетом 8:0 в товарищеском матче. Об этом сообщается в телеграм-канале сборной РФ.

Уточняется, что на 22-й минуте гол забил Иван Обляков, на 30-й – Александр Головин, на 34-й – Антон Миранчук, на 55-й – Александр Сильянов. Также очки команде принесли Александр Соболев (на 66-й минуте), Данил Пруцев (68-й), Никита Кривцов (74-й), Андрей Мостовой (78-й).

В сообщении добавили, что дебютную игру в составе сборной провел полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов. Результат матча будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола. Россияне занимают 39-ю строчку, команда Кубы находится на 169-й.

Встреча проходила на "Волгоград-Арене". Присутствовали 40 706 зрителей.

Ранее сборная России по футболу сыграла с Кенией вничью со счетом 2:2 в товарищеском матче. Игра состоялась в турецкой Анталье.

Сперва забил российский нападающий Александр Соболев на 8-й минуте, а на 16-й счет сравнял кениец Антони Агай. На 37-й минуте команду Кении вывел вперед Джума Чока. Во втором тайме, за минуту до конца основного времени, второй гол сборной России забил Иван Обляков.

До этого российская сборная по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче с результатом 1:0. На 40-й минуте Федор Чалов забил мяч в ворота противника.

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в матче в Москве