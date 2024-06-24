Сильное задымление зафиксировали на пятом и шестом этажах в НИИ "Платан"

В подмосковном Фрязине зафиксировали пожар на территории Научно-исследовательского института "Платан". В настоящее время спасатели находятся на месте ЧП, сообщили в МЧС.

Сильное задымление наблюдается на пятом и шестом этажах. Известно, что одного человека спустили по автолестнице, остальные остаются на верхних этажах.

Институт, где произошел пожар, занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Там проводят как теоретические, так и практические исследования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.