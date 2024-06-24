МИД РФ: причастность США к теракту в Севастополе не вызывает никаких сомнений

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Причастность США к теракту в Севастополе не вызывает никаких сомнений, заявили в российском МИД.

"Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия – кассетных боеприпасов", – сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Ответ на это преступление обязательно последует, а все ответственные за этот и другие теракты понесут неотвратимое наказание, добавили дипломаты. В МИД РФ призвали международные организации дать должную оценку "очередному злодеянию киевского режима и Запада".

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что заказчиками событий в Севастополе и Дагестане являются одними и теми же людьми. Эти преступления он назвал бесчеловечными.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – цитирует его пресс-служба Госдумы.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня. По информации Минобороны РФ, Киев использовал американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, при этом полетные задания вводились специалистами США на основе спутниковой разведки Вашингтона, а в небе у Крыма дежурил американский беспилотник-разведчик.

По последним данным, в результате происшествия погибли четверо человек, включая двоих детей. Еще 153 гражданина, из которых 27 детей, пострадали.

Вечером того же дня неизвестные напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Они открыли огонь по зданиям и людям. Террористы также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с правоохранителями в центре села Сергокала.

В результате нападения погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, среди которых православный священник. Полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

