Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 13:15

Происшествия

В Севастополе госпитализированы 82 человека после ракетной атаки ВСУ

В Севастополе госпитализированы 82 человека после ракетной атаки ВСУ

Новости мира: социальную помощь на дому в Москве получают все, кому это необходимо

Рейсовый автобус съехал в кювет в Подмосковье

Новости регионов: меры безопасности усилили в соцучреждениях Дагестана после терактов

Более 20 пострадавших в Севастополе доставят на лечение в Москву

Новости часа: более 8 тыс школьников познакомились со столичными производствами

Лучшие столичные врачи направлены на помощь пострадавшим в Севастополь

Автобус попал в ДТП на Дмитровском шоссе

Около 20 пострадавших от атаки ВСУ могут направить на лечение в Москву из Севастополя

Новости мира: землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Мексике

В Севастополе помощь пострадавшим при ракетной атаке ВСУ оказывают лучшие московские врачи. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Известно, что в больницах находятся 82 человека, из которых 27 детей.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

Что происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовЕлена Любимова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика