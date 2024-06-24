В Севастополе госпитализированы 82 человека после ракетной атаки ВСУ

В Севастополе помощь пострадавшим при ракетной атаке ВСУ оказывают лучшие московские врачи. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Известно, что в больницах находятся 82 человека, из которых 27 детей.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

Что происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

