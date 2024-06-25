РИА Новости: рухнувшие перекрытия в здании во Фрязине завалили пути эвакуации

Фото: ТАСС/МЧС России

Конструкции, рухнувшие в результате взрывов в загоревшемся здании во Фрязине, перекрыли пути для эвакуации, пишет РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

"Взрывы на шестом этаже привели к обрушению межэтажных перекрытий и увеличению площади горения до 4 тысяч квадратных метров", – уточнили там.

Собеседник агентства заявил, что обломки перегородили лестницы, в результате чего люди не могли выбраться с верхних этажей.

Огонь охватил здание бывшего НИИ "Платан" днем 24 июня. Через несколько часов пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5 тысяч "квадратов". Позднее открытое горение ликвидировали.

Жертвами пожара стали шесть человек. Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. По версии следствия, возгорание могло произойти в результате неисправности электропроводки.

