Открытое горение на крыше цеха в Химках ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

О пожаре стало известно утром 11 июля. Изначально площадь горения кровли составляла 80 "квадратов". Химкинская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего. Точные причины возгорания специалисты смогут назвать после проведения пожарно-технической экспертизы.

Позднее кровля горящего здания обрушилась на площади 1 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли более 97 специалистов и 33 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало. Один из очевидцев предположил, что в горящем здании не было людей.

Пожар был локализован на площади 3 тысячи квадратных метров.