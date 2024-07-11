Очевидец рассказала, что в горящем здании в Химках, вероятно, не было людей

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В горящем здании цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках, вероятно, не было людей, сообщила Москве 24 сотрудница одного из производств, которое находится в здании напротив, по имени Наталья.

Девушка усомнилась, что в семь утра, когда вспыхнул пожар, туда кто-то пришел. Она отметила, что народ приходит на работу позднее. По словам очевидца, сейчас уже все практически уехали, идет небольшой дым белого цвета.

"Я так понимаю, уже потушили большую часть. Есть такой немного едкий запах, глаза чуть-чуть режет, но не прям так, чтобы сильно. Там производственное здание. <...> Это старое здание, на нем даже написано год, вроде 1975-й. Там всякие мебельные производства, товары для ее изготовления. Когда была там внутри, не обращала внимания, в каком состоянии там пожарные выходы. Зашла-вышла, и все", – добавила она.

В свою очередь, сотрудник бара, который находится неподалеку, рассказал, что со стороны заведения, где он работает, ничего почти не видно, запаха тоже не чувствуется.

"Видел, пожарные машины проезжали. В целом обстановка спокойная. Мы продолжаем работать", – сообщил он.

О пожаре стало известно утром 11 июля. Возгорание началось на кровле цеха. Изначально площадь горения составляла 80 "квадратов". Установление обстоятельств произошедшего взяла под контроль Химкинская городская прокуратура. Точные причины возгорания специалисты смогут назвать после проведения пожарно-технической экспертизы.

Позже кровля горящего здания обрушилась на площади 1 тысяча "квадратов". На месте возгорания работают более 97 специалистов. К тушению также привлекли 33 единицы техники. Сейчас пожар локализован на площади 3 тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. Внутри находятся 30 газовых баллонов, 10 из которых уже эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

