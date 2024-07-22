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22 июля, 20:14

Происшествия

Пожар в центре Москвы локализован на площади 100 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в Большом Сухаревском переулке Москвы локализован на площади 100 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.

Кровля частично обрушилась, на месте работают около 60 человек и 17 единиц техники, добавили в ведомстве.

Возгорание произошло в районе кровли в двухэтажном старом здании 22 июля. Там загорелись утеплитель и деревянная обрешетка. До прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу 40 человек.

Также из-за пожара временно перекрыто движение в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки.

Ранее в Апшеронске в Краснодарском крае пострадали четыре человека в результате обрушения здания после хлопка газа. Сотрудники прокуратуры проведут проверку соблюдения закона о пожарной безопасности, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пожар начался в Большом Сухаревском переулке

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