22 июля, 19:42 (обновлено 22.07.2024 20:42)Происшествия
Возгорание произошло в двухэтажном старом здании в центре Москвы
По информации с электронных карт, в этом доме также находится отель. Сейчас на место происшествия прибыли пожарные расчеты.
В МЧС РФ уточнили, что горят утеплитель и деревянная обрешетка на кровле. До прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Из-за пожара движение временно перекрыто в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки, предупреждает Дептранс. Водителям порекомендовали искать пути объезда.
Ранее в СНТ "Факел" в Астрахани было ликвидировано открытое горение на площади 20 гектаров. Природное возгорание повредило 14 построек.
Пожар начался в Большом Сухаревском переулке