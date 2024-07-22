Возгорание произошло в двухэтажном старом здании в центре Москвы

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Возгорание произошло в районе кровли в двухэтажном старом здании в Большом Сухаревском переулке, доме 13, строении 2, где располагается магазин. В нем наблюдается сильное задымление, передает РИА Новости

По информации с электронных карт, в этом доме также находится отель. Сейчас на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

В МЧС РФ уточнили, что горят утеплитель и деревянная обрешетка на кровле. До прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Из-за пожара движение временно перекрыто в Большом Сухаревском переулке от Трубной улицы до Сретенки, предупреждает Дептранс. Водителям порекомендовали искать пути объезда.

Ранее в СНТ "Факел" в Астрахани было ликвидировано открытое горение на площади 20 гектаров. Природное возгорание повредило 14 построек.