TUI Россия аннулирует туры за рубеж с 20 марта

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TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта по 30 апреля, передает ТАСС.

Клиентам предлагают перебронировать их на российские направления или более поздние даты, либо перенести сумму оплаты по аннулированной заявке в счет оплаты будущей заявки тех же туристов. Перенос средств на заявку с теми же туристами производится по курсу на день оплаты их аннулированной заявки.

19 марта Ростуризм рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы России до нормализации эпидемиологической обстановки. Организованным туристам посоветовали обратиться к туроператору с просьбой о переносе путешествия на более поздний срок. Операторов попросили отказаться от реализации туров за границу и оказать содействие в перебронировании.

В связи с распространением COVID-19 Ростуризм запустил форму обратной связи для туристов. Туристы, находящиеся в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, могут заполнить опросную форму для оперативного контакта. Подать информацию о своей заграничной поездке можно через мобильное приложение "Зарубежный помощник" МИД России.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал полный список рейсов, которыми летали заболевшие COVID-19 пассажиры. Это авиарейсы, выполненные с середины февраля 2020 года. В перечень попали рейсы из Милана, Мюнхена, Кишинева, Вероны, Бергамо, Рима, Будапешта, Брюсселя, Парижа и других городов.

По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев.

Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек с подозрением на коронавирус. По всей стране введен режим повышенной готовности.