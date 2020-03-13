РСТ предупредил о волне банкротств туроператоров из-за ограничения полетов

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Ограничение авиасообщения между Россией и странами ЕС может привести к волне ухода туроператоров с российского рынка, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, аннуляции туров продолжаются по всем направлениям, сотни отказов фиксируют сотнями в день. Пресс-секретарь РСТ полагает, что туристическая отрасль находится в тупике.

"При этом по закону туроператоры обязаны вернуть деньги туристам за вычетом фактически понесенных расходов, но при этом самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают. Это будет просто массовый падеж", – цитирует Тюрину ТАСС.

По ее мнению, положение может оказаться более серьезным, чем во период волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году.

C 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, а также со Швейцарией и Норвегией.

Останутся только полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.

РЖД разрешили пассажирам поездов вернуть деньги за "невозвратные" билеты в случае отказа от поездки. Вернуть деньги можно будет с 14 марта по 10 апреля. Для этого нужно обратиться в кассы Федеральной пассажирской компании.

По данным Ассоциации туроператоров России, иностранные туристы отказываются от забронированных туров в страну. Общая стоимость путевок – не менее 500 миллионов рублей. Прежде всего речь идет об азиатском рынке.

В то же время ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин опровергал информацию о массовом банкротстве туроператоров. По его утверждению, предпринимаемые действия должны привести к стабилизации. Тем не менее Горин не исключил сокращения объема продаж.

Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе заявляла, что АТОР готова помочь туроператорам оценить объективный ущерб из-за распространения коронавируса и предоставить данные в министерство экономического развития. Благодаря этому удастся получить объективную оценку ущерба туристического рынка РФ, объясняла она.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражено свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 4 тысяч скончалось.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 приходится на Москву.