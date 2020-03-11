АТОР опровергла прогнозы о массовом банкротстве туроператоров

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Вице-президент АТОР Дмитрий Горин опроверг информацию о массовом банкротстве туроператоров, сообщает ИА "НСН".

По его мнению, предпринимаемые сейчас действия должны привести к стабилизации. Горин не исключил сокращения объема продаж, однако о банкротстве речи не идет.

Однако в АТОР согласны, что самая сложная задача для туроператоров сейчас – вернуть деньги, которые они еще не получили от авиакомпаний и отелей. Обязательства есть по четырем странам: Китаю, Ирану, Южной Корее и Италии.

Для того чтобы сделать это, компании будут оптимизировать свои затраты, в частности, закрывать нерентабельные направления.

"Часть компаний будет объединяться, чтобы сохранить трудовые коллективы, возможность контрактинга. Компании сейчас предлагают альтернативные направления, путешествия в России. Предлагают специальные условия по возвращаемым турам, по снижению депозитов", – объяснил Горин.

Вице-президент АТОР напомнил, что ограничения из-за коронавируса – временные. После их отмены туротрасль покажет самую максимальную динамику по возобновлению отложенного спроса.

"Мы ждем от государства поддержки, может быть, налоговые льготы, увеличение субсидирования, временную отмену выплат в фонды персональной ответственности и резервные фонды. Свои предложения в Ростуризм и Минэкономразвития направили АТОР, Российский союз туриндустрии и Альянс туристических агентств", – уточнил он.

Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе ранее заявляла, что АТОР готова помочь туроператорам оценить объективный ущерб из-за распространения коронавируса и предоставить данные в министерство экономического развития. По ее словам, благодаря ему удастся получить объективную оценку ущерба туристического рынка РФ.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.

Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. Здесь количество пациентов – 20 человек.