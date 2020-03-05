Страховка покрывает расходы туристов при размещении на карантин в других странах – АТОР

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Страховка покрывает расходы туристов при размещении на карантин в других странах из-за коронавируса, если в договоре отсутствуют исключения по данному заболеванию, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"При приобретении страховки нужно этот вопрос уточнить, потому что, возможно, какие-то страховые компании начали делать исключения. Сейчас нет вакцины, и зафиксированный факт заболевания означает пребывание в карантине две недели и ограничение контактов, затем болезнь как бы сама проходит, об этом свидетельствует статистика", – приводит слова Ломидзе Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что власти Индонезии планируют разместить на одном из необитаемых островов больницу, где сделают карантинный центр для людей, заразившихся коронавирусом. Главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто отметил, что медицинское учреждение, рассчитанное на тысячу пациентов, заработает в течение месяца.

Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.

В детсадах и школах у детей ежедневно измеряют температуру, а у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.