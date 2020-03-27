Ростуризм предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

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Ростуризм рассказал о мошенниках, которые действуют от имени ведомства, сообщает РИА Новости.
Они предлагают помощь по возврату средств за неиспользованные путевки, взымая определенную плату за свои "услуги". В Ростуризме рассказали, что злоумышленники представляются сотрудниками ведомства.
В агентстве напомнили, что вся актуальная информация и телефоны горячей линии можно найти на официальном сайте Ростуризма. В связи с появлением мошенников сотрудники ведомства просят граждан перепроверять полученную информацию.
Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому туристам, которые не смогли воспользоваться путевкой из-за ограничения на въезд со стороны иностранных государств, предлагается помощь в возврате денежных средств.
25 марта Ассоциация российских туроператов проинформировала, что около 45 тысяч российских туристов продолжает находиться за рубежом. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за 10 дней из-за рубежа в Россию прибыло порядка миллиона человек.
В связи с угрозой распространения коронавируса продолжается ограничение авиасообщения. Так, авиакомпания "Победа" приостановила осуществление всех полетов в период с 1 апреля по 31 мая. Кроме того, кабмин РФ поручил прекратить регулярные и чартерные рейсы, которые направляются за рубеж и обратно.
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