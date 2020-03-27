Спецрейс доставил россиян с Филиппин в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Специальный рейс авиакомпании Azur Air доставил в Москву с Филиппин россиян, которые испытывали трудности с возвращением домой из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
В ведомстве рассказали, что воздушное судно приземлилось в аэропорту Внуково 27 марта в 07:46. Всего на родину вернулись 457 человек.
Для решения вопроса по возвращению россиян в страну Ростуризм совместно с Росавиацией и МИД собрали данные туристов и организовали для них самолет большой вместимости. Все граждане являются самостоятельными путешественниками.
Сейчас ведомствами прорабатывается вопрос по возвращению россиян из стран Латинской Америки на чартерном самолете авиакомпании Azur Air.
Сергей Собянин ранее сообщал, что из-за рубежа в Россию прибыло порядка миллиона человек. В то же время в пресс-службе Роспотребназдора заверили, что до конца текущей недели в страну вернутся все организованные туристы.
Отмечалось, что с карибских курортов будет вывезено более 10 тысяч организованных российских туристов. Из Чили эвакуировали уже 106 российских туристов, еще 54 человека ждут эвакуации на родину.
В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
Всего в мире, по данным ВОЗ, заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом.
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