Автоюрист оценил инициативу создать единый центр контроля за водителями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Создание Единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД необходимо, поскольку это позволит устранить несогласованность региональных баз. Об этом Москве 24 заявил автоюрист Лев Воропаев.

"Чтобы устранить все примочки в части несогласованности баз, в части нарушений, чтобы был единый орган по контролю нарушений в ГИБДД, я думаю, это необходимо сделать", – сказал эксперт.





Лев Воропаев автоюрист Плюс для граждан заключается в том, что не будет противоречия в базах в части штрафов. Потому граждане часто жалуются, что в одной базе они видят штрафы, а в другой нет. Думаю, централизация системы позволит этот вопрос устранить.

Кроме того, по словам автоюриста, внедрение новой системы не окажет существенного влияния на аварийность.

"Все-таки, я думаю, это больше создается для централизации системы... Если по результатам просмотра видео в части организации дорожного движения не будут приниматься какие-либо меры: коррекция работы светофора или нанесение определенной разметки, то, думаю, на аварийности никак не скажется", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).

Из материалов Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет" следует, что в центр будет поступать информация о нарушителях со всех регионов страны. После обработки данных они будут выгружаться в региональные системы для вынесения постановлений о нарушении ПДД.

Проект предполагает использование действующего оборудования и установку нового. Отмечается, что система может заработать в течение пяти месяцев и будет стоить около 100 миллиардов рублей.

По словам создателей, с помощью данного проекта появится возможность предотвратить установку камер в неположенных местах и назначение неправомерных штрафов, а также ограничить доступ третьих лиц к личным данным водителей.



Соболева Илона