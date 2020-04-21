Камеры в Москве 21 апреля зафиксировали 250 тысяч автомобилей без цифровых пропусков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Столичная система видеонаблюдения 21 апреля зафиксировала в Москве 250 тысяч автомобилей, которые передвигались по городу без цифрового пропуска. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Итоги дня: большинство водителей внесли номера авто в цифровые пропуска. Но еще 250 тысяч сегодня ездили без пропусков (отправим им СМС с памяткой)", – написали на странице учреждения.
Ранее в ЦОДД сообщили, что привязку номеров машин к цифровому пропуску уже оформило более 3 миллионов автомобилистов. Было выявлено также 800 тысяч машин без оформленного пропуска.
Как оформить цифровой пропуск
С 22 апреля контроль за наличием пропусков будет автоматизированным. Дистанционная проверка будет осуществляться за счет электронной базы. Необходимость закрепить проездной документ за пропуском касается и пассажиров общественного транспорта.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. По новым правилам режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.
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