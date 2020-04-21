Вопрос введения штрафов с каждой камеры за отсутствие пропуска еще обсуждается – Немерюк

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве еще обсуждается вопрос введения штрафов за отсутствие цифровых пропусков для автомобилистов, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Вопрос непростой, на самом деле технически такая возможность существует, она ровно такая же, когда вы нарушаете в течение дня неоднократно правила дорожного движения, к вам приходит несколько штрафов. Но на сегодняшний день, я так понимаю, коллеги еще обсуждают этот вопрос", – сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, это возможно сделать технически.

Также он рассказал, что москвичи смогут оформить разовый цифровой пропуск для поездки по городу максимум за два дня до нее. Отмечается, что пропуск можно получить заранее, на разовую дату, он будет действовать с 00:00 до 00:00.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Такая же возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.

В Мосгордуме рассказали, что автомобили москвичей, у которых не будет специального пропуска на передвижение, будут отгонять на штрафстоянку. Такие меры будут принимать в случае серьезных конфликтов нарушителей с полицейскими.

С 15 апреля в столице начали действовать пропуска. Разрешение для передвижения по городу понадобится для поездок на любом транспорте. С 22 апреля общественным транспортом можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.