Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рекордно низкое число автомобилей зафиксировано на дорогах Москвы 19 апреля – 1,14 миллиона. Для сравнения: 1 января на дорогах их было 1,36 миллиона. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.
В декабре же по городу передвигалось более 3 миллионов машин. 1 марта на дорогах было более 2 миллионов автомобилей.
В Мосгордуме рассказали, что автомобили москвичей, у которых не будет специального пропуска на передвижение, будут отгонять на штрафстоянку. Такие меры будут принимать в случае серьезных конфликтов нарушителей с полицейскими.
С 15 апреля в столице начали действовать пропуска. Разрешение для передвижения по городу понадобится для поездок на любом транспорте. С 22 апреля общественным транспортом можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.
Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Такая же возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.
За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.
Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из которых 26 350 – в Москве. 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.
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