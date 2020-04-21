Транспортные карты к пропускам привязали 1,5 млн пассажиров в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что 1,5 миллиона жителей столицы и области привязали проездные документы к цифровым пропускам. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Уже сегодня в наших информационных системах правительства Москвы и правительства Московской области зарегистрировано 1,5 миллиона пассажиров разных видов городского транспорта, которые уже привязали свои "Тройки", "Стрелки", социальные карты к своим пропускам", – заявил представитель мэрии.

С 22 апреля по Москве и Московской области можно будет передвигаться только в том случае, если транспортная карта того или иного формата подкрепляется пропуском. Оформить разрешение можно для поездок на работу и в медучреждение, а также в личных и волонтерских целях.

В тот же день контроль цифровых пропусков станет автоматизированным.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили, что номера машин к цифровым пропускам привязали уже более 3 миллионов автомобилистов Москвы. За последнюю неделю также было выявлено 800 тысяч машин, не внесенных в базу.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. По новым правилам, режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.

