Грузовики смогут ездить по Москве ночью без цифровых пропусков

15:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Грузовой автотранспорт сможет ездить по Москве ночью с 22:00 до 06:00 без цифровых пропусков. Соответствующий указ Сергея Собянина опубликован на официальном портале мэра столицы.
Изменения были внесены в указ мэра от 11 апреля об утверждении цифровых пропусков в городе. Пропуск необходим только для тех, кто использует в поездке личный или общественный транспорт. Разрешение не нужно тем, кто передвигается пешком по району.
В указе также говорится, что с 22 апреля будут отслеживать геолокацию граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждан с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний.
Гражданам без подтвержденного диагноза нужно будет соблюдать режим самоизоляции на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан COVID-19. Таким образом, им запрещено выходить за покупками, выносить мусор и выгуливать питомцев.
В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая коронавируса. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции. Это на 12% больше, чем днем ранее.
В столице за сутки подтверждено 3083 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 29 433 случая COVID-19.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19
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