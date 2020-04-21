"Волнительно, когда останавливают": как патрули Росгвардии проверяют пропуска у горожан

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Мы побывали на дежурстве с сотрудниками Росгвардии и узнали, как происходит процесс проверки граждан на улицах столицы и как реагируют на это москвичи.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

– Здравствуйте, извините за беспокойство, – обращается к вышедшему из метро пассажиру сотрудник Росгвардии. – Сержант полиции Рыбалкин, четвертый отдельный батальон. Позвольте посмотреть ваш пропуск и документы, удостоверяющие личность.

– Пожалуйста, – отвечает немного растерявшийся из-за проверки мужчина.

– Давайте будем соблюдать дистанцию, все-таки ситуация вируса в городе, – предупреждает прохожего росгвардеец, подавая знак рукой и делая шаг назад. – На работу следуете?

– Да, на работу.

– Александр Викторович, сразу вам рекомендация: пожалуйста, помимо маски, надевайте на улице перчатки – это тоже необходимая мера в борьбе с распространением коронавируса.

– Обязательно.

– Спасибо, что внимательно относитесь к своему здоровью и здоровью окружающих и четко реагируете на постановление мэра. Всего доброго!



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Примерно так выглядит диалог сотрудника Росгвардии и москвича, которого остановили для проверки документов в связи с пропускным режимом. Сегодня у метро "Проспект Мира" патрулируют сержант полиции четвертого отдельного батальона Александр Рыбалкин и полицейский водитель сержант полиции Раиль Абдуллин – сотрудники УВО по ЦАО ВНГ России по городу Москве.

"За смену мы останавливаем более сотни человек, – рассказывает Рыбалкин. – Подавляющее большинство людей относятся к ситуации с пониманием и имеют с собой действующие пропуска. Откровенные возмущения бывают, но редко. Кто-то ссылается на закон и считает, что все происходящее не совсем легитимно. Кто-то не верит в реальность текущей эпидемиологической ситуации. Считают, что вируса нет".

Наша съемочная группа следует за росгвардейцами, которые уже направляются к женщине, стоящей на остановке. Зухра Бариева готова предъявить сразу два пропуска – справку с работы и электронный с QR-кодом, оформленный через сайт госуслуг.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Женщина работает в психоневрологическом интернате. Поскольку подопечным в период коронавируса нельзя выходить на улицу, она направляется туда в качестве специалиста по реабилитации и организации досуга.





Зухра Бариева Я сейчас поднималась по эскалатору и думала: странно, почему-то меня не останавливают и не спрашивают пропуск. Вышла из метро, и тут – бац: останавливает полиция, да еще и под санобработку попала.

"Считаю: правильно, что такие проверки проходят. Есть у нас недопропорядочные граждане, поэтому надо делать проверки, чтобы дома сидели, особенно те, кто попадает в зону риска", – говорит Зухра.

Росгвардейцы записывают в блокнот данные всех горожан, с кем общаются. Сведения сохраняются на случай уточняющих проверок, если что-то не удалось выяснить на месте. "Чаще всего те, кого мы останавливаем, направляются на работу, – говорит сержант полиции. – На втором месте по количеству людей на улицах – это те, кто вышел в связи с медицинской необходимостью посетить аптеку или медучреждение".



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Сегодня в первый раз вышла, оформила пропуск на одноразовое посещение в больницу, – с волнением отвечает остановленная на бегу москвичка. – Вы еще и снимаете на камеру? Хорошо, что я прическу сделала!"



москвичка Бегу в больницу, для меня абсолютно нормально, что остановили для проверки. Лишь бы все было хорошо.

Люди торопятся по своим делам, но просьбу сотрудников полиции остановиться никто не игнорирует. Пенсионерка Татьяна сделала пропуск на одну поездку в личных целях: направляется присмотреть за внуками, пока дочь на работе. "Конечно, немножко неудобно и волнительно, когда тебя останавливают. У меня это в первый раз. Сверили пропуск и паспорт, все хорошо", – смущенно говорит Татьяна.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

В задачи сотрудников входит дежурство у метро и общественных транспортных остановок. Патрули выходят и в дождь, и в град, которые барабанят по Москве последние три дня. Росгвардейцы отрабатывают 12-часовую смену в амуниции весом около 15 килограммов. Зона реагирования и маршрут патрулирования определены заранее: сегодня напарники Рыбалкин и Абдуллин дежурят на границе Красносельского района.





Александр Рыбалкин сержант полиции четвертого отдельного батальона УВО по ЦАО ВНГ России по городу Москве Близкие разумно считают, что мы сейчас находимся на острие, переживают. Но в целом относятся с пониманием. Семья и друзья уже привыкли к подобному, такая у нас служба.

Каждые 3-4 часа наряды Росгвардии проверяют руководители. Проводится осмотр на наличие оружия, внешнего вида, состояния здоровья и самочувствия. По утрам у патрульных проверяют температуру, руки обрабатываются антисептиком. Эти процедуры повторяются каждый раз при входе в управление или по приезде на обеденный перерыв в свое подразделение.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во время службы сотрудники сталкиваются с разными горожанами. Сержант Рыбалкин признается, что иногда встречаются неуравновешенные люди, выражающие недовольство по отношению лично к сотрудникам полиции или к их работе. "Я бомж, какие у меня документы?" – возмущается бездомный на улице. В таких случаях росгвардейцам приходится проводить разъяснительную беседу и записывать ФИО и дату рождения человека для дальнейшей проверки.





Александр Рыбалкин сержант полиции четвертого отдельного батальона УВО по ЦАО ВНГ России по городу Москве У меня, наверное, выработалось спокойствие со временем. Тем более нам как сотрудникам Росгвардии необходимо сохранять самообладание в любых сложных ситуациях, быть непредвзятыми к происходящему.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Напарники Абдуллин и Рыбалкин стараются поддерживать боевой настрой. Для выдерживания длительных смен на открытом воздухе стараются сохранять спортивную форму и правильно питаться. "В питании стараемся действовать по принципу "завтракай по-королевски, обедай как положено, а ужин отдай врагу", – улыбается сержант.

Росгвардейцы призывают горожан соблюдать все введенные меры безопасности, а также не болеть и не терять оптимизм. Мы делаем пару финальных фото, и съемочная группа расходится по своим теплым квартирам. А сержантам еще предстоит целый рабочий день под начинающимся дождем и брызгами машин, дезинфицирующих столицу.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 15 апреля в Москве заработали цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

На тех, кто находится на улице при отсутствии причин, предписанных городским законодательством, налагается штраф. Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 17 тысяч протоколов.