Более 3 млн москвичей уже "привязали" номера машин к цифровому пропуску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 3 миллионов столичных автомобилистов уже "привязали" номера машин к цифровому пропуску. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Специалисты ЦОДД проанализировали передвижение всех автомобилей по городу за неделю и проверили, сколько из них уже внесено в базу цифровых пропусков. Оказалось, что более 3 миллионов автомобилистов получили цифровые пропуска, а более 800 тысяч автомобилей не внесено в базу.
В ЦОДД напомнили, что со среды, 22 апреля, контроль цифровых пропусков станет автоматизированным и нарушителей будут штрафовать. Пропуск на автомобиль нужно оформить на сайте nedoma.mos.ru.
Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Такая же возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.
В Мосгордуме рассказали, что автомобили москвичей, у которых не будет специального пропуска на передвижение, будут отгонять на штрафстоянку. Такие меры будут принимать в случае серьезных конфликтов нарушителей с полицейскими.
С 15 апреля в столице начали действовать пропуска. Разрешение для передвижения по городу понадобится для поездок на любом транспорте. С 22 апреля общественным транспортом можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.
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