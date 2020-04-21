Более 800 тыс человек ездит на автомобилях, не включенных в цифровые пропуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 800 тысяч человек ездит по столице на автомобилях без оформленных цифровых пропусков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Отмечается, что специалисты проанализировали передвижение всех автомобилей по городу за неделю и проверили, сколько из них уже внесены в базу цифровых пропусков. Как оказалось, более 800 тысяч автомобилей не внесено в базу, а с 22 апреля за это будут штрафовать в автоматическом режиме.

"Если вы планируете передвигаться на личном автомобиле, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер на сайте https://nedoma.mos.ru. Порядок – тот же, что и при добавлении в пропуска номеров электронных карт", – напомнили в ЦОДД.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Такая же возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.

В Мосгордуме рассказали, что автомобили москвичей, у которых не будет специального пропуска на передвижение, будут отгонять на штрафстоянку. Такие меры будут принимать в случае серьезных конфликтов нарушителей с полицейскими.

С 15 апреля в столице начали действовать пропуска. Разрешение для передвижения по городу понадобится для поездок на любом транспорте. С 22 апреля общественным транспортом можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.