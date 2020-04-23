В России планируют создать единый центр контроля за водителями

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В России планируют создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП), сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
Из материалов следует, что в центр будет поступать информация о нарушителях со всех регионов страны. После обработки данных они будут выгружаться в региональные системы для вынесения постановлений о нарушении ПДД.
Проект предполагает использование действующего оборудования и установку нового. Отмечается, что система может заработать в течение пяти месяцев и будет стоить около 100 миллиардов рублей.
По словам создателей, с помощью данного проекта появится возможность предотвратить установку камер в неположенных местах и назначение неправомерных штрафов, а также ограничить доступ третьих лиц к личным данным водителей.
В марте стало известно, что ГИБДД планирует использовать камеры для фиксирования использования мобильного телефона за рулем.
Замначальника ГИБДД России Александр Быков отметил, что сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие корректность фиксирования таких случаев. Если вся документация будет получена, комплекс могут начать применять в Москве в тестовом режиме.
Речь идет о новом приборе корпорации "Строй Инвест Проект", который уже испытывали Центр организации дорожного движения и столичное управление ГИБДД.
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