Автоюрист высказался о камерах для фиксации использования телефонов водителями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автоюрист Лев Воропаев в ходе беседы с Москвой 24 поддержал идею ГИБДД выявлять водителей, пользующихся телефонами за рулем, с помощью камер. По его мнению, это положительно повлияет на аварийную ситуацию на дорогах.

Юрист отметил, что по России статистика аварийности, связанная с мобильными телефонами, не ведется. Он привел в пример страны Европы, где аварийность увеличивается на 10–20% из-за нарушения запрета разговаривать по телефону во время движения. Воропаев также упомянул Францию, где штраф за подобное правонарушение составляет несколько сотен евро.



Лев Воропаев автоюрист Этот вопрос необходимо регулировать и жестко контролировать.



По словам юриста, сейчас в большинстве регионов водителей даже не штрафуют за использование мобильных устройств за рулем. Воропаев уверен, что если инициатива ГИБДД будет введена, то это позволит сделать водителей более ответственными.

"Если в камеры встроят данную функцию, со временем люди, получая штрафы, перестанут разговаривать по телефону во время движения", – добавил юрист.

Воропаев уточнил, что на данный момент большинство штрафов приходит на имя владельца транспортного средства.

"Если собственник не находился за рулем в момент правонарушения, он подает соответствующую жалобу в ГИБДД либо в суд. Закон это позволяет. Если собственник транспортного средства оспаривает штраф, то будет принято соответствующее решение. При условии, что человек сможет доказать, что за рулем был не он", – рассказал юрист.

Ранее стало известно, что ГИБДД планирует использовать камеры для фиксирования использования мобильного телефона за рулем. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова.

Быков отметил, что сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие корректность фиксирования таких случаев. Если вся документация будет получена, комплекс могут начать применять в Москве в тестовом режиме.