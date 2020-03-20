Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:37

В Москве введут предварительную запись на регистрацию автомобилей

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Регистрация автомобилей или сдача экзамена на водительские права в Москве будут осуществляться лишь по предварительной записи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Запись будет осуществляться на Едином портале госуслуг. Правило начнет действовать с 24 марта.

"С 24 марта обслуживание граждан регистрационно-экзаменационными подразделениями будет осуществляться только по предварительной записи", – рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в автомобилях российской сборки будут появляться датчики оповещения о нарушении правил дорожного движения. Необходимый ГОСТ примут до конца октября 2020 года. Эксперт рассказал, что в связи с этим существует вероятность роста цен на личный транспорт.

Кроме того, в Госдуме внесли предложение о перечислении в бюджет всех штрафов за нарушения ПДД. Депутат Олег Нилов считает, что взысканные деньги не должны забирать представители частного бизнеса.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика