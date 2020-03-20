В Москве введут предварительную запись на регистрацию автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Регистрация автомобилей или сдача экзамена на водительские права в Москве будут осуществляться лишь по предварительной записи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Запись будет осуществляться на Едином портале госуслуг. Правило начнет действовать с 24 марта.

"С 24 марта обслуживание граждан регистрационно-экзаменационными подразделениями будет осуществляться только по предварительной записи", – рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в автомобилях российской сборки будут появляться датчики оповещения о нарушении правил дорожного движения. Необходимый ГОСТ примут до конца октября 2020 года. Эксперт рассказал, что в связи с этим существует вероятность роста цен на личный транспорт.

Кроме того, в Госдуме внесли предложение о перечислении в бюджет всех штрафов за нарушения ПДД. Депутат Олег Нилов считает, что взысканные деньги не должны забирать представители частного бизнеса.