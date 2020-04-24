Семейные психологи выступили против увеличения срока примирения при разводах

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Семейный психолог Светлана Бояринова считает, что увеличение срока примирения при разводе только спровоцирует злость у пар, а не сохранит семью, передает ИА "НСН".

Она отметила, что нынешняя ситуация в мире никак не сможет сократить число разводов, добавив, что супружеские пары разведутся в любом случае, если сами того захотят, и никакие дополнительные меры в виде увеличенного срока примирения уже не помогут.

"Сам факт подачи документов, сам факт каких-то бумажных вопросов, он никак не влияет на людей. Люди могут разъехаться, при этом не менять своего решения, а только злиться на государство за то, что оно не дает им официального развода, вставляет палки в колеса", – объяснила специалист.

Бояринова также отметила, что помочь сохранить семью могут психологи, медиаторы и другие специалисты в этой области, которые выведут супругов на разговор и вместе с ними разберутся в причине конфликта.

"То есть все-таки развод – это уже крайняя точка. Я знаю пары, которые годами остаются официально женаты, но при этом не общаются. Поэтому, к сожалению, сам факт бюрократии ничего не решает. И решать вопрос надо на другом уровне", – заключила психолог.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) предложил увеличить в два раза срок для примирения супругов при разводе. Председатель НРК Ирина Волынец выразила мнение, что действующий режим самоизоляции может стать причиной необдуманных разводов.

