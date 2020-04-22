В США ожидают более тяжелую вторую волну коронавируса

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Вторая волна коронавируса следующей зимой в США может оказаться хуже, чем нынешняя, так как совпадет с началом эпидемии гриппа, заявил изданию Washington Post глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

"Есть вероятность, что нападение вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложным, чем то, через которое мы только что прошли… У нас эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса совпадут по времени", – отметил Редфилд.

По его словам, одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под "немыслимой нагрузкой".

На сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом в США превысило 800 тысяч, число умерших достигло 45 тысяч человек.

Ранее власти США выразили намерение оказать помощь России аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Дональд Трамп предположил, что такая техника вскоре может понадобиться в Москве из-за роста числа заболевших.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.