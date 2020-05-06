Как проходит реабилитация у переболевших COVID-19

Какие осложнения могут возникнуть у переболевших коронавирусом

Московские врачи разрабатывают реабилитационные программы для людей, которые перенесли коронавирус. Как правило, после выписки из больницы лечение не заканчивается, поскольку существуют риск осложнений из-за длительного пребывания на искусственном дыхании, сообщает телеканал Москва 24.

К примеру, Михаил Нефедов переболел коронавирусом после путешествия на круизном лайнере. Несколько недель лежал в больнице. И вот уже месяц дома, но полностью здоровым себя пока не считает.

"На КТ показало, что у меня еще 25% легких не восстановилось. Я занимаюсь дыхательной гимнастикой, надуваю шарики, сейчас перешел к спортивным упражнениям", – отметил Михаил.

Наталья Скунцева только ждет результатов теста на коронавирус. Но тоже каждый день проводит дыхательную разминку. У ее мужа Федора своя тренировка – вместо шарика надувает пластиковую бутылку. Сейчас супруги находятся на карантине.

"Это расправляет легкие и помогает привести их в норму. Кашель небольшой, жжение в груди. Может быть, вирус засел в клетках и как-то себя там себя показывает", – рассказали супруги.

Врачи еще только изучают последствия, которые могут быть в тканях после заражения коронавирусом. У заболевшего COVID-19 легкие словно в дымке. Это называют эффектом матового стекла. У многих переболевших также нашли в легких плотную жидкость. Объяснить ее происхождение медики пока не могут. Но уже стало ясно: возбудитель вируса сильно поражает сосуды.

"Очень важный вопрос, который вы затронули: какие будут остаточные изменения после перенесенной пневмонии, после перенесенной инфекции. Да, не скрою, есть опасения, что могут быть значительные фиброзные изменения, но совершенно точно важны реабилитационные действия, которые сейчас нужно разрабатывать", – отметил врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

Получается, на легких остается шрам. Это как заплатка от травмы, которую нанес коронавирус. Врачи объясняют, что полностью выполнять свою функцию этот участок органа никогда не сможет.

"Ничего сделать нельзя, они вынуждены всю жизнь, возможно, страдать от каких-то вещей, которые снижают толерантность к физнагрузкам. Если легкое работает на полную, вы можете и пройтись, и пробежаться, а если часть легкого убираем, то и устойчивость к физнагрузкам падает", – сообщил врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.

Адаптироваться можно, правда, инструкция по реабилитации пока еще в разработке. А поправляться людям нужно уже сейчас. И чем тяжелее протекало заболевание, чем больше у пациента хронических заболеваний и факторов риска, тем делать это сложнее.

Ранее американские ученые заявили о возможности COVID-19 вызывать психические отклонения. Специалисты считают, что сейчас крайне важно отслеживать состояние тех, кто перенес заболевание в детском и зрелом возрасте, чтобы оценить воздействие COVID-19 на поведение человека и на работу мозга.