Ученые заявили о возможности COVID-19 вызывать психические отклонения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ученые департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили о возможности COVID-19 вызывать психические отклонения, сообщает газета "Известия".
Специалисты проанализировали перечень возможных осложнений после COVID-19, затрагивающих центральную нервную систему (ЦНС). После чего они предположили, что последствия после эпидемий испанки, SARS и MERS будут схожи с результатами воздействия нового коронавируса на организмы переболевших людей.
Ученые считают, что сейчас крайне важно отслеживать состояние тех, кто перенес заболевание в детском и зрелом возрасте, чтобы оценить воздействие COVID-19 на поведение человека и на работу мозга.
Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов согласился с высказываниями ученых, отметив, что научная литература действительно указывает на случаи возникновения ментальных расстройств после перенесенной пневмонии.
"Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия. Подчеркну, они пропадают при улучшении состояния больного, если только инфекции не наносят органического вреда ЦНС", – рассказал Отставнов.
Ранее врач-кардиолог Юрий Беленков заявил, что из-за стрессов на фоне коронавируса может вырасти статистика сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что на здоровье негативно сказывается и вынужденное снижение двигательной активности, несбалансированное питание, а также недостаток общения, отражающийся на нервной системе.
Чтобы избежать последствий, Беленков посоветовал больше уделять внимание физическим активностям в виде утренней зарядки и отдельных упражнений в течение дня. Также он рекомендовал следить за своим питанием и как можно чаще общаться со своими близкими по телефону или скайпу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: