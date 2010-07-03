Звезды рассказали, как собираются отметить Новый год в условиях COVID-19

На фоне ситуации с COVID-19 в новогоднюю ночь в Москве не будут работать все рестораны. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Москва 24 узнала у знаменитостей, как они собираются отметить праздник с учетом новых правил безопасности.



"Не будем увеличивать количество контактов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Телеведущая Яна Чурикова рассказала Москве 24, что этот Новый год она собирается встретить в кругу семьи.

"Я сразу планировала отмечать дома. У нас сейчас приблизительно тот же режим, что и весной. Так себя настроила, что мы не будем насильно увеличивать количество контактов. Все в кругу семьи", – пояснила она.





Яна Чурикова телеведущая В ресторанах мы вообще никогда не праздновали. Только исключительно по работе, но это случалось очень редко. Когда-то я работала в новогоднюю ночь.

"Другое дело, что на новогодние каникулы нам в этом году пришлось поменять планы. Мы просто останемся в городе, никуда не поедем. Мы планировали отправиться в путешествие по России, но, скорее всего, даже по стране не поедем. Думаем, что будет очень много людей", – поделилась Чурикова.



"В этот раз – без Шри-Ланки"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Стилист, телеведущий Влад Лисовец признался Москве 24, что коронавирус может помешать ему отправиться в привычное путешествие.

"Я не смогу, наверное, уехать, как это обычно я делал всегда после Нового года. А так сам праздник планирую встретить в обычном режиме, дома, с елкой, с самыми близкими, в узком кругу. Я никогда не посещал никаких шумных мероприятий. Так, может, если только под утро и то не в последние годы", – говорит он.





Влад Лисовец стилист Скорее всего, не увижу море в январе. Всегда летал на Шри-Ланку. Очень люблю, мне там вкусно, спокойно, тепло и аутентично. Но, к сожалению, надо подождать еще какое-то время.

"Традиция, которую мы всегда соблюдаем на Новый год, – обязательно быть нарядным. То есть это прямо что-то меганарядное, может быть, даже что-то блестящее, бархатное. И всегда у меня цветовая гамма черно-белая, я ей не изменяю. На передний план в Новый год должна выходить елка и все украшения, которые на ней. И в черно-белом я ее не затмеваю", – объясняет Лисовец.



"Стиснув зубы, переживем как-то"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с Москвой 24 признался, что решил не лететь на Новый год на открытые для россиян зарубежные курорты, так как опасается заболеть.





Прохор Шаляпин певец Думаю, буду отмечать Новый год с друзьями. Я сначала хотел улететь и на Мальдивы, и в Танзанию – были хорошие предложения, но решил не ехать, боюсь заболеть коронавирусом. Если я буду в чужой стране, то мне почему-то кажется, что буду совершенно никому не нужен. Из-за этого я сижу в Москве. Стиснув зубы, переживем как-то.

Певец также добавил, что в начале января проходят ежегодные концерты в Доме кино. "Я участвую в них на протяжении семи лет, но в этом году, естественно, все отменилось, это для меня печально. В основном в начале января заняться нечем, а концерты – это такое прекрасное времяпрепровождение", – заключил он.



"Праздник на своем диване"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась планами с Москвой 24, где собирается встретить наступающий 2021 год.

"Я сейчас нахожусь на своей родине, в Крыму, в совершенно обалденном месте – резиденции Крымский Бриз. Здесь не хуже, чем в Европе. Поэтому отмечать буду либо в Крыму, либо в Москве. Понятно, что за границу не поедем, останемся в России", – говорит она.





Эвелина Бледанс актриса и телеведущая Мне кажется, Новый год – больше семейный праздник. Либо для меня это работа. Идеально 31 декабря сыграть спектакль, потом поехать домой, где тебя ждут твои близкие, и ты встречаешь праздник на своем диване. Это неплохой вариант.

Бледанс добавила, что если будет такая возможность и она получит предложение по работе как ведущая, то не откажется даже в праздничные дни.



"Лучший Новый год – в Москве"

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Москвой 24 отметил, что планов, как отметить этот Новый год, в семье еще не строили.

"Мы всякий раз этот праздник отмечаем по-разному. Как именно будет в этом году, пока не могу сказать, до Нового года еще почти два месяца. Спросите у меня об этом 1 декабря, я вам скажу. Но могу сказать, что большим компаниям всегда предпочитаем тесный семейный круг", – признается он.





Иосиф Пригожин продюсер Что касается поездок за границу, на Новый год было по-разному, но в основном встречаем в Москве. Для меня лучше Нового года, чем в Москве, нет нигде в мире.

По словам продюсера, Новый год – это семейный, домашний праздник. Кроме того, в этот период в столице особенно красиво, заключил Пригожин.



Никита Камзин, Анатолий Федотов