Врач рассказала об опасности искусственных елок

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Проблемы со здоровьем могут возникнуть у человека из-за искусственной елки, находящейся дома, считает терапевт Людмила Лапа. Об этом сообщает News.ru.

По мнению врача, искусственная елка собирает домашнюю пыль и сама становится ее источником. Медик рекомендует в обязательном порядке мыть конструкцию, чтобы убрать с нее прошлогодние загрязнения.

"Это всегда для аллергиков заканчивается очень плохо. Может быть даже отек легкого и большая нагрузка для легкого", – отметила Лапа.

Она подчеркнула, что для праздника лучше выбирать живую ель, а не искусственную. Первая наполняет дом фитонцидами, которые очищают воздух от вредных бактерий и вирусов, а также являются источником приятного запаха.

Ранее эксперт заявила, что хвойные деревья – хорошее средство для профилактики коронавируса. Живые елки, которые люди ставят в домах на Новый год, также помогают при лечении от инфекции. Хвоя является хорошим септиком, она вырабатывает много кислорода.

