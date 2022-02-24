Два детсада построят в составе жилой застройки в Алтуфьевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве построят два детских сада на 425 мест в составе жилой застройки в Алтуфьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Дошкольные учреждения появятся по адресу Алтуфьевское шоссе, дома 51–53.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что договор будет заключен с ООО "Перспективные решения". В рамках проекта будут построены два детсада на 200 и 225 мест.

"Инвестор обеспечит строительство объектов за счет собственных средств и в рамках договора передаст в собственность городу", – подчеркнула Пятова.

Ранее сообщалось, что строительство школы на 800 мест в бывшей промзоне "Октябрьское поле" планируют завершить в 2022 году. По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, основные монолитные работы на объекте уже завершены. В настоящее время к концу подходят работа по устройству перекрытия спортзала.

