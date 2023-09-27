Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 29 сентября по 1 октября в Пушкинском музее пройдет книжная ярмарка. В каждый из этих дней с 11:00 до 17:00 можно будет купить выставочные каталоги, редкие издания по истории искусства и нумизматике, детскую и образовательную литературу, а также сувениры и аксессуары. Об этом сообщила пресс-служба музея.

На ярмарке посетители смогут найти каталоги знаковых выставок Пушкинского музея, среди которых "Цай Гоцян. Октябрь", "Тициан" и другие.

Каталог "И цвет и звук" покажет гостям связь живописи и музыки. Это издание было подготовлено к выставке 2014–2015 годов, куратором выступила президент музея Ирина Антонова. Репродукции 36 картин сопроводят комментарии известного российского клавесиниста, музыковеда и переводчика Александра Майкапара.

Кроме того, любители домашних библиотек смогут пополнить свою коллекцию. На продажу выставят книги "История Государственного музея нового западного искусства" и "Переписка И.В. Цветаева и Ю.С. Нечаева-Мальцова" (тома I, II, III). Также подготовят издания об истории фотографии, например, "Дагеротип, автохром, полароид. 1/1" и "В потоке времени. Фотографии из частной коллекции Лолы Гарридо".

Для самых маленьких подготовят подборку детских книг. Родители смогут купить своим детям "Как лепить из глины", "Учусь делать гравюру" и "Учусь рисовать". С помощью этих изданий ребята познакомятся с искусством и музеем.

Вход на ярмарку свободный, все купленные товары можно будет оставить в камере хранения, чтобы посетить временные или постоянные экспозиции. Для входа в музей нужно купить билет.

Ранее сообщалось, что свыше 34 тысяч человек посетили Московскую международную книжную ярмарку. Она проходила с 30 августа по 3 сентября в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".