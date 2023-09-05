Более 34 тысяч человек посетили Московскую международную книжную ярмарку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 34 тысяч человек пришли в этом году на Московскую международную книжную ярмарку. Соответствующая информация появилась на сайте мероприятия.

Главной площадкой ярмарки был центральный выставочный комплекс "Экспоцентр".

"За пять дней, с 30 августа по 3 сентября, ММКЯ посетили более 34 тысяч человек. Ярмарка проходила в гибридном формате, объединяющем онлайн- и офлайн-участие, благодаря чему она была доступна из любой точки мира", – говорится в публикации.

В рамках мероприятия более 300 издательств из РФ, Казахстана, Белоруссии, ФРГ, Китая и Ирана представили свои книги.

Ранее стало известно, что книжная отрасль и музыкальные сервисы присоединились к антипиратскому меморандуму.

В ходе конференции "Книжный рынок России – 2023" в рамках Московской международной книжной ярмарки замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что сейчас с помощью меморандума из поисковой выдачи было удалено свыше 100 миллионов пиратских ссылок.

Документ о сотрудничестве в области охраны исключительных прав в цифровую эпоху был подписан еще в 2018 году. Он предусматривает действия, которые будут предприниматься в отношении нарушителей авторских и смежных прав.



Первая автоколонна с книгами для школьных библиотек Донецка прибыла из Москвы