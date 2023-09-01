Книжная отрасль и музыкальные сервисы присоединились к антипиратскому меморандуму в РФ

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Книжная отрасль и музыкальные сервисы присоединились к антипиратскому меморандуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина.

На днях прошло большое мероприятие с участием всех отраслевых организаций, в ходе которого было принято данное решение, уточнил он. В ходе конференции "Книжный рынок России – 2023" в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) Субботин отметил, что сейчас с помощью меморандума из поисковой выдачи было удалено свыше 100 миллионов пиратских ссылок.

Меморандум о сотрудничестве в области охраны исключительных прав в цифровую эпоху был подписан в 2018 году. Он предусматривает прямое взаимодействие его участников по вопросам удаления ссылок на нелегальный контент из поисковой выдачи.

Подписанный правообладателями и операторами поисковых систем документ также предполагает действия, которые будут предприниматься в отношении нарушителей авторских и смежных прав. В 2021 году в меморандум внесли поправки, позволяющие удалять домены злостных нарушителей.

При этом СМИ не раз сообщали, что в РФ изучают возможность отказа от блокировки некоторых сайтов, которые показывают нелицензионный видеоконтент западных компаний. По данным источников, Минцифры РФ разрабатывает этот вопрос вместе с представителями отрасли.

В мае глава управления по общественным проектам при президенте РФ Сергей Новиков призвал представить правила показа иностранного кино, чтобы не допустить развала института авторских прав. Речь шла о фильмах, которые не находятся в прокате официально.

Уже в августе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину организовать эксперимент, согласно которому РФ попытается начать принудительное лицензирование кино из недружественных государств.

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