Главархив Москвы открыл бесплатный доступ к 65 томам Большой советской энциклопедии

Фото: Главархив Москвы

В День знаний столичный Главархив открыл бесплатный доступ к 65 томам Большой советской энциклопедии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Публикация 65 томов поможет школьникам, студентам и горожанам, интересующимся историей, оценить серьезный масштаб работы советских ученых и государственных деятелей", – говорится в сообщении.

Ознакомиться с томами можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в зале "1950–2000-е годы". Книги относятся к изданию, выходившему в период с 1926 по 1947 год.

В процессе изучения читатели смогут получить достоверную информацию об истории, географии, науке, технике, литературе и искусстве. Каждый раздел энциклопедии содержит цветные и черно-белые иллюстрации, схемы и таблицы.

Ранее столичный Главархив открыл доступ более чем к 30 книгам, изданным во времена Великой Отечественной войны. Произведения доступны в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", они раскрывают новые факты об истории страны в период ВОВ.

