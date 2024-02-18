Выставка "Репетиция весны" откроется в Аптекарском огороде 2 марта

Ежегодная выставка "Репетиция весны" пройдет в Аптекарском огороде со 2 по 17 марта. Посетители могут увидеть там цветущие нарциссы, крокусы, лилии и другие цветы.

Всего в оранжерее Ботанического сада на два месяца раньше, чем в природе расцветут 10 тысяч цветов. В центре внимания – тюльпаны разных цветов и сортов, среди них устроят фотозоны. Еще там можно увидеть сирень, магнолию и даже сакуру.