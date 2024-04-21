21 апреля, 10:25Мэр Москвы
Собянин: более 1 млн москвичей приняли участие во втором общегородском субботнике
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Во втором общегородском субботнике 20 апреля приняли участие 1 миллион 40 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Субботник стал частью традиционного весеннего месячника благоустройства. В ходе него москвичи очищали газоны, высаживали цветы, деревья и кустарники.
"Городские службы продолжили приводить в порядок дворовые территории, детские и спортивные площадки, парки и скверы, дорожную инфраструктуру, фасады зданий", – информировал мэр.
На площадках субботника для горожан организовали полевые кухни, эстафеты, викторины и мастер-классы. В частности, в Лосиноостровском районе дети изготовили кормушки для птиц, а в Головинском районе москвичи играли в городки и участвовали в спортивных соревнованиях.
В первом общегородском субботнике приняли участие более 900 тысяч человек. Он состоялся в Москве 13 апреля. Участников снарядили всем необходимым для уборки и высадки растений.
Второй общегородской субботник прошел в Москве