Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров

Недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, спускающихся в шахту, их жизни и здоровье должны быть защищены. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, посвященном угольной отрасли Кузбасса, а также ЧП, которое произошло на шахте "Листвяжная".

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. По предварительным данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.