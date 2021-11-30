Путин не исключил новых мер поддержки россиян

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Владимир Путин не исключил новых мер социальной поддержки россиян.

Он также напомнил об уже принятых мерах, в том числе единовременных выплатах пенсионерам и семьям с детьми.

"Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", – сказал Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости обеспечить им дополнительную поддержку.

Кроме того, президент назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем наравне с невысоким качеством медицинских услуг, износом инфраструктуры и недостаточными темпами позитивных изменений.

