Обрушение произошло в шахте "Обуховская" в Ростовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В угольной шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло обрушение породы. Под завалами могут находиться трое рабочих, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате обрушения породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево на глубине порядка 550 метров под завалами, по предварительным данным, находятся трое горнорабочих", – сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС РФ факт обрушения подтвердили. В настоящее время к месту инцидента направлено больше 30 горноспасателей. Уточняется, что трое оказавшихся под завалами рабочих живы – с ними удалось установить связь.

"В 08:35 поступила информация об обрушении на шахте "Обуховская". <...> Привлечена группировка пяти единиц техники и 31 человек отделения ВГСО, пожарно-спасательные подразделения", – отметили в ведомстве.

В начале февраля обрушение произошло в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый" в Магаданской области. В результате погибли два человека, их тела извлекли из-под завалов. По факту нарушения правил безопасности при ведении работ было возбуждено уголовное дело.

