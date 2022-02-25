Обрушение произошло в шахте "Обуховская" в Ростовской области

09:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В угольной шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло обрушение породы. Под завалами могут находиться трое рабочих, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В результате обрушения породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево на глубине порядка 550 метров под завалами, по предварительным данным, находятся трое горнорабочих", – сказал собеседник агентства.
В региональном управлении МЧС РФ факт обрушения подтвердили. В настоящее время к месту инцидента направлено больше 30 горноспасателей. Уточняется, что трое оказавшихся под завалами рабочих живы – с ними удалось установить связь.
"В 08:35 поступила информация об обрушении на шахте "Обуховская". <...> Привлечена группировка пяти единиц техники и 31 человек отделения ВГСО, пожарно-спасательные подразделения", – отметили в ведомстве.
В начале февраля обрушение произошло в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый" в Магаданской области. В результате погибли два человека, их тела извлекли из-под завалов. По факту нарушения правил безопасности при ведении работ было возбуждено уголовное дело.
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