Три горняка пострадали при подземном толчке в угольной шахте в Польше

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Подземный толчок произошел в угольной шахте в Польше. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя Польской горнодобывающей группы (PGG) Томаша Глоговского.
Инцидент случился в шахте Мысловице-Веселая в Силезском воеводстве. В результате произошедшего пострадали три человека.
"С одним из них есть телефонный контакт, этот шахтер видит двух других. Пока нет информации об их состоянии", – объяснил Глоговский.
Он добавил, что в данный момент проводится спасательная операция.
Магнитуда природного явления составила 3 балла. По словам очевидцев, точки ощущались и на поверхности, в частности в Мысловицах, Катовицах, Миколуве, Тыхах.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и двое пострадали в результате выброса метана в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана. Всего в шахте, по данным МЧС, находилось 64 человека. Большинство горняков самоэвакуировались.
До этого четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии.
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