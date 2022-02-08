Три горняка пострадали при подземном толчке в угольной шахте в Польше

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Подземный толчок произошел в угольной шахте в Польше. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя Польской горнодобывающей группы (PGG) Томаша Глоговского.

Инцидент случился в шахте Мысловице-Веселая в Силезском воеводстве. В результате произошедшего пострадали три человека.

"С одним из них есть телефонный контакт, этот шахтер видит двух других. Пока нет информации об их состоянии", – объяснил Глоговский.

Он добавил, что в данный момент проводится спасательная операция.

Магнитуда природного явления составила 3 балла. По словам очевидцев, точки ощущались и на поверхности, в частности в Мысловицах, Катовицах, Миколуве, Тыхах.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и двое пострадали в результате выброса метана в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана. Всего в шахте, по данным МЧС, находилось 64 человека. Большинство горняков самоэвакуировались.

До этого четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии.